Populært julemarked aflyses

Kunstnernes julemarked var en succes med mere end 2.000 gæster i Gjethuset november 2019, og der var lagt op til en opfølger i år.

Men nej, arrangørgruppen har nu valgt at aflyse det planlagte arrangement den. 21.-22. november på baggrund af coronarestriktioner og udfordringer i forbindelse med Covid-19.

"Det var en kæmpe succes i 2019, så det er virkelig ikke sjovt at skulle aflyse, men vi ser frem mod efteråret 2021, hvor vi igen forventer at afvikle vores store kunsthåndværkerjulemarked", fortæller leder af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen.

"Det er vigtigt at holde fast i, hvad der er muligt - og lige nu er det et stort fokuspunkt for Gjethuset at sikre trygge rammer for alle arrangementer", melder Gjethusets leder om baggrunden for aflysningen.