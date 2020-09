Trods et lidt råt og autentisk vejr mødte 50 personer op og indviede den nye bro med klapsalver, champagne og et snorklip. Privatfoto

Populær badeklub indvier ny bro

Halsnæs - 14. september 2020

Med et snorklip, champagne og klapsalver blev den nye badetrappe ved Lynæs Havn lørdag eftermiddag indviet.

- Foran os har vi nu en trappe, som er mere end en vej op og ned af vandet. Det er også et sted, hvor børn kan komme tættere på vandet, selv om de er på land. Familier fra nær og fjern kan hygge sig i lækrogen med fødderne i vandet og madpakken i hånden, sagde Steffen Jensen og fortsatte:

- Den giver rå og autentiske oplevelser - og så er den ikke mindst et dejligt sted at opholde sig for havnebadets medlemmer før og efter en tur i bølgerne. Dermed er trappen ikke bare en trappe, men også et naturligt supplement til alt det, som vi i forvejen kan med vand her i Halsnæs.

Badetrappen er otte meter bred og har to gåtrapper i siderne og i mellem er der siddetrapper- hvor man kan sidde, opholde sig eller bruge til at springe i vandet, hvis man er barn.

- Den passer så fint ind til oplevelsesbroen, der i forvejen har tre trapper - men denne er helt anderledes- ligesom i et havnebad i København bare a la Lynæs, siger Lis Kristensen.

Badeklubben har selv taget taget initiativ til at få etableret badetrappen som et naturligt supplement til oplevelsesbroen, indkøbt trappetrin og finansieret betonen til fastgørelse i bunden

Kommunen har så bidraget med de færdigsvejsede trappeprofiler. Det er sket gennem kommunens visionspulje.

Kæmpe vokseværk Den nye bro er seneste skud på stammen i en foreningen, som 2015 voksede frem på en havn, hvor der dengang, i følge Lis Kristensen, ikke skete så meget.

- Der var førhen bare en mole ud, hvor man ikke kunne få solgt alle bådpladser, men så lavede man en oplevelsesbro og byggede et badehus med sauna på tomten fra en gammel vindmølle, siger hun.

Dengang brugte 5-10 personer havbadet, men det ændrede sig, da der kort efter blev stiftet en forening.

- Vi havde prøvet at starte en foreningen før, men nu havde vi en base. Og hurtigt efter den stiftende generalforsamling var vi oppe på 150 medlemmer, siger Lis Kristensen.

Som små dryp i havet er medlemstallet siden vokset. Det har fem år efter foreningens opstart rundet 400 medlemmer.

- Vi er 420 medlemmer og har faktisk 63 medlemmer mere på venteliste, siger Lis Kristensen og forklarer den store tilslutning, som har tiltrukket folk fra hele kommunen.

- Vi er rendt ind i en trend, tror jeg.

Ikke kun »teposen« I år har Lynæs Havbad udvidet med decideret svømmetræning.

- Hele sommersæsonen har der været svømmeundervisning i havet med stor succes. Det er noget, som vi har tænkt os at arbejde videre på, siger Lis Kristensen og afslører, at vinteren også kan komme i brug.

Sidste år blev der for første gang afholdt DM i issvømning i Gilleleje, og det har givet nogle lokale blod på tanden.

- Der bliver målt op, så man også om vinteren kan svømme lidt frem og tilbage. Det er ikke bare »tepose-metoden« mere, hvor det er hurtigt i og op igen, siger Lis Kristensen.

Medlemsstop Men foreningen, som på rekordtid er blevet en af de største i Halsnæs, blev i januar 2020 nødsaget til at lukke for medlemstilgangen. Der er derfor et behov for udvidelse af kapaciteten, idet saunaen maksimalt kan klare 12 personer på én gang

- Vi kan ikke lukke flere ind før vi får udvidet saunahus, siger Lis Kristensen.

- Selvom der er en god holdånd, og folk er gode til at give plads til hinanden, så måtte vi til sidst sige stop. Det er selvfølgelig træls, og har nærmest affødt at endnu flere vil være med.

Nyt saunahus Løsningen ser ud til at blive et et helt nyt ottekantes hus, som skal forbindes med det nuværende hus med en glasgang.

- Huset skal være magen til det nuværende og kun bruges til sauna. Eneste forskel er, at vi gerne have et stort glasparti ud mod vandet, så man kan sidde og kigge ud, siger Lis Kristensen.

Tilbygningen vil give dobbelt så meget saunakapacitet og gøre det muligt at ombygge det nuværende hus til at være omklædningsrum.

Projektet løber op i 600.000 kroner. Badeforeningen og Lynæs havn bidrager selv med penge og har søgt flere fonde og puljer for at skaffe resten.

- Lige nu mangler vi små 100.000 kroner, så vi kan begynde at se en ende på det, siger Lis Kristensen og afslører, at de stadig mangler at få svar på et par ansøgninger.

LAG Halsnæs-Gribskov har givet tilsagn om 282.441 kroner til projektet, der desuden har fået 53.000 kroner fra kommunens Visionspulje 2020.

På det seneste møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati blev projektet tildelt yderligere 113.000 kroner fra LAG gearingspuljen.