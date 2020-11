Indgangen ttil centrumbliver noget andet end tankstation og p-pladser, hvis stort boligprojekt realiseres. Foto: N.J. Larsen

Politisk opbakning til stort byggeri

Halsnæs - 05. november 2020 kl. 09:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et samlet udvalg for Miljø og Plan støtter op om at igangsætte lokalplanlægning for det store byggeprojekt på den nuværende parkeringsplads ved butikscentret I Noord i Frederiksværk, som Frederiksborg Amts Avis første gang omtalte den 30. oktober.

Projektet med op til 100 lejligheder i fire etager har fået navnet Skovhusene og er på tegnebrættet hos PropCo NC, der er medejer af I Noord. Byggeriet skal efter planen placeres, hvor der nu er tankstation og parkering og have et nedsænket parkeringsareal til erstatning for de parkeringspladser, som forsvinder.

- Der er enighed om, at administrationen sammen med bygherrer udarbejder et lokalplanforslag om, at projektet skal passe ind i området og tænkes ind i de rammer og visioner, der er for Stålsat By, som der er brugt mange penge på, siger udvalgsformand Anja Rosengreen (SF).

Der blev også på udvalgsmødet talt om, at byggeriet ikke måtte blive højere, end man fortsat kunne se skoven oppe bag ved Pottemagerbakken.

Et spørgsmål er antallet af parkeringspladser. Normalt vil der være krav om 1,5 parkeringsplads per bolig ud over de 160 pladser, der er ved Nordcentret i dag. Her blev på udvalgsmødet luftet muligheden for at dispensere, så der kun kræves en p-plads per bolig.

Direktør i PropCo NC og for I Noord Kathrine Heiberg sagde i sidste uge til Frederiksborg Amts Avis, at centret kan klare sig med færre parkeringspladser end i dag, og at byggeriet også henvender sig til folk, der bor alene og ikke har så mange penge. Således forstået, at det ikke er alle de ny beboere, som vil have egen bil.

Bygherre har i sagsfremstillingen understreget, at projektet er udarbejdet i et »moderne udtryk, der spiller op til Stålsat By og øvrige bygninger i nærområdet. Det indeholder fællesarealer i form af blandt andet tagterrasser, variation i facader og højder og byggeriets øverste etager udføres med meget glas i facade.«

- For SF passer projektet fint med, at vi ønsker at byfortætte ved at anvende jord, der i forvejen er i brug, siger Anja Rosengreen, der glæder sig over, at det er stor interesse for at bygge boliger i Frederiksværks centrum.

Byrådet træffer den endelige beslutning om at sætte lokalplanarbejdet igang.