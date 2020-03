Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil fjerne vold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil fjerne vold

Halsnæs - 17. marts 2020 kl. 13:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to byrådsmedlemmer Thue Lundgaard(EL) og Anja Rosengreen(SF) vil jævne den store vold med jorden, som virksomheden Denova har opført langs Slaggemolen i Frederiksværk. Volden er over hundrede meter lang, 12 meter bred og seks meter høj og er i følge Halsnæs Kommune opført uden tilladelse. Derfor mener politikerne, at den bør fjernes igen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes sagen er klar. Jævn den og spil efter reglerne, sværere er det ikke. Jeg mener, at den skal fjernes, siger Thue Lundgaard.

Han får opbakning fra sin kollega i byrådet, Anja Rosengreen:

- Jeg har endnu ikke set administrationens behandling af sagen, men jeg har svært ved at se en anden løsning end at fjerne volden, siger Anja Rosengreen.

Tilladelse eller tilgivelse Etableringen af volden har taget flere måneder, men først i december blev kommunen angiveligt opmærksomme på opførelsen. Denova og kommunen skal nu mødes for at drøfte, hvad der videre skal ske i sagen. Valget står mellem at lovliggøre volden med en lokalplan eller rive den ned.

- Jeg har grundliggende meget lidt forståelse for folk, der ikke følger reglerne, og for virksomheder der bygger først og spørger bagefter. Det er meget klart, at det kræver en lokalplansproces, før der kan opføres noget. Det foreligger der ikke, og hvorfor skal vi så fremskynde en lokalplan og belønne en virksomhed for at opføre noget uden tilladelse? Der er en masse andre sager, der er vigtige, siger Anja Rosengreen.

Ender det med en lovliggørelse, vil det i følge Thue Lundgaard samtidig skabe et uheldigt billede af, at virksomheder uden konsekvenser kan bygge uden tilladelse og den nødvendige planlovgivning.

- Hvis man lovliggør den, så får virksomhederne lov til at bede om tilgivelse i stedet for tilladelse. Det er ikke en vej, vi skal gå ned af. Vi skal gøre det modsatte. Virksomheder må lave det, der er givet lov til - ikke andet. Hvis det betyder, at de skal pille volden ned, så må de gøre det, siger Thue Lundgaard.

Uenighed om vold Kommunens planafdeling og virksomheden Denova er dog langt fra enige om, hvad der er op og ned i sagen.

- Volden er opført uden, at der er givet tilladelse. Opførslen kræver en lokalplan for området, og det er der ikke udarbejdet, sagde Pia Larsen Weirum, leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis i sidste uge.

Den udlægning var Denovas administrerende direktør, Jimmy Opfermann dog ikke enig i. Han kalder volden en midlertidig installation og et vilkår, som kommunen i sin tid stillede i forbindelse med, at opfyldningen af inderhavnen blev politisk godkendt.

- Vi har ikke opført en vold, for det kræver en tilladelse, som først kan fås, når der er forhandlet om og udfærdiget en lokalplan, og den proces tager lang tid. Du skal se det som et arbejdsområde eller en byggeplads, hvor der midlertidigt ligger en bunke jord, sagde Jimmy Opfermann.

I sidste ende bliver politikerne, som træffer den endelige beslutning i sagen.

- Jeg regner med, at byrådet skal behandle sagen, fordi den har principiel karakter, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at byrådet vil lade det her passere. Det håber jeg virkelig ikke, at der er stemning for, siger Thue Lundgaard.