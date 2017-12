Thomas Møller Nielsen, der her åbner den ombyggede genbrugsstation i Frederiksværk, kan se frem til et honorar som formand for Halsnæs Forsyning, der ifølge kommende borgmester Steffen Jensen bedre matcher arbejdsindsatsen. Foto: Kasper D. Dønbo

Politikere skal styre forsyningen

Halsnæs - 09. december 2017 kl. 05:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det snart afgående byråd mødes tirsdag, før det ny byråd træder sammen for første gang, skal man tage stilling til et ekstra punkt på dagsordenen.

Socialdemokratiet ønsker nemlig at omstøde en tidligere flertalsbeslutning taget af Venstre og Dansk Folkeparti om sammensætningen af bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S og de underliggende forsyningsselskaber. Man ønsker, at der fortsat skal sidde fem byrådspolitikere i bestyrelsen, og samtidig vil man give den kommende borgmester Steffen Jensen bemyndigelse til at foreslå at formandshonoraret i Halsnæs Forsyning fordobles fra de nuværende 60.000 kr. til 120.000 kr. om året.

Formand for forsyningen siden 2014 er Thomas Møller Nielsen (V), og han er efter konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet og Venstre indstillet til at fortsætte på posten

I november 2016 blev det besluttet, at man fra 1. januar 2018 skulle erstatte to af de fem politikere i bestyrelsen for Halsnæs Forsyning med to »professionelle« medlemmer, som skulle udpeges af byrådet. Det stemte S, SF og Enhedslisten dengang imod.

- Vi mener at politikerne er »professionelle« nok og at det er vigtigt at der er en god politisk repræsentation og høj politisk styring i bestyrelsen. Det er borgerne, der ejer forsyningen, og de skal have størst indflydelse, siger Steffen Jensen.

