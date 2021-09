Se billedserie Byrådspolitikerne Anja Rosengreen og Thue Lundgaard prøver at finde vej med bind for øjnene. Fotos: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Politikere på handicaptur: En øjenåbner at være blind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere på handicaptur: En øjenåbner at være blind

Med blindestok og i kørestol testede byrådspolitikere det seneste Stålsat By-projekt ved Nordtorvet midt i Frederiksværk

Halsnæs - 14. september 2021 kl. 09:16 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS Borgmesteren i kørestol og famlende byrådspolitikere med blindestok. Det var en del af bybilledet i Frederiksværk torsdag eftermiddag.

Danske Handicaporganisationer (DH) Halsnæs havde inviteret byrådspolitikerne på 'sightseeing' ved det næsten afsluttede Stålsat By-projekt, der skulle kæde Nordtorvet og Krudtværksområdet bedre sammen.

Seks politikere fra fire partier havde taget mod invitationen, og de blev budt velkommen af den lokale DH-formand Anna Marie Knudsen:

"I skal udfordres. I skal gå med blindestok med bind for øjnene, og I skal prøve at bevæge jer rundt i kørestol."

"Så vil I opleve, at det Stålsat By-projekt må være en ommer."

Anna Marie Knudsen fortalte, at DH skam er blevet hørt undervejs i projektet, og at de har oplevet en meget venlig og lydhør projektleder. Alligevel ender det færdige resultat med IKKE at være handicapvenligt.

"Det er ærgerligt, når man laver noget nyt, at det så ikke er i orden," lød det fra Anna Marie Knudsen, inden politikerne ved selvsyn (!) kunne opleve at være blinde på Nordtorvet.

Ledelinjen der skal ledes efter

Med bind for øjnene og en blindestok i højre hånd, fik borgmester Steffen Jensen (S) til opgave at følge den ledelinje, som skal hjælpe blinde og svagtseende til og fra busstoppestedet og via torvet.

Ledelinjen viser sig at være svær at 'fange' - og endnu værre er det, at ledelinjen ikke er sammenhængende. Pludselig stopper den for at forsætte nogle meter væk.

Det er ikke nemt at gennemskue, når man ikke lige kan se det.

Midt på torvet ender ledelinjen i et såkaldt opmærksomhedsfelt. Her skal man så gætte sig til, at man skal dreje 90 grader og følge nogle Chausse-sten 8-10 meter til et ny opmærksomhedspunkt, hvor den autoriserede ledelinje så fortsætter.

"Det er der ingen logik i," konstaterer borgmesteren.

Efter at have famlet sig frem i blinde, må han medgive, at det er meget svært at mærke ledelinjen, selv der hvor den er.

"Det er måske nemmere, hvis man får lidt mere træning."

"Der har faktisk været de bedste intentioner om at tænke tilgængelighed ind fra start. Tilsyneladende ender det nogle gange med, at der tages nogle håndværksmæssige beslutninger, som ikke er hensigtsmæssige," siger Steffen Jensen.

David Nederby Jessen, som har livslang erfaring i at være blind, prøver også den nyanlagte ledelinje på Nordtorvet:

"Den mærkes ikke så godt. Jeg måtte bruge skoene for at finde den. Ledelinjerne ned ved stationen for eksempel er rigtig gode. De er mere nubrede og lettere at finde," fortæller han.

"Jeg havde svært ved at finde ledelinjen, og det var meget opmærksomhedskrævende. Jeg er vildt imponeret over dem som kan finde vej uden at kunne se. Det er meget givende at prøve at være 'blind'," siger Michael Thomsen (V) og fortsætter:

"Det er brandærgerligt, at arbejdet ikke når i mål, når det gælder tilgængelighed. Intentionerne fra start har været gode nok, så det er mærkeligt, at det alligevel går galt. Det er jo ikke raketvidenskab, det her. Der må være nogen, som taler forbi hinanden, eller ikke tager det seriøst nok."

Absolut alvorligt Den næste udfordring er at krydse cykelsti og vej i retning mod Krudtværket.

Første forhindring er en stejl nedkørsel i asfalt:

"Det er lavet helt forkert. Kantstenen burde være sænket, så det er ikke er niveauforskel. Det gør man altså andre steder," fortæller Stephan Jensen, som selv er kørestolsbruger.

"Vi har fra start påpeget, hvordan det skulle være, og vi fik at vide, at det sagtens kunne lade sig gøre. Og så ender det alligevel galt. Det er så frustrerende. Den er også gal henne ved busstoppestedet."

"Med el-kørestol kan det godt lade sig gøre at komme op, men i en almindelig kørestol risikerer man at tippe baglæns. Det er absolut alvorligt," fastslår Stephan Jensen og tilføjer:

"Også for dem som bruger rollator er det et kæmpe problem."

Vi må lære af fejlene "Det er rigtig fint, at DH Halsnæs tager fat i os og fortæller, at det er noget klamp, vi har lavet. Det skal selvfølgelig være i orden," lyder det kort og kontant fra Thue Lundgaard (EL).

Han var i øvrigt så heldig at få Anja Rosengreen (SF) som handicaphjælper. Hun trillede sin byrådskollega i kørestol hele vejen til Nordtorvet.

"Jeg er tidligere hjælpemiddelterapeut," oplyser hun og fortsætter:

"Som politiker er jeg ærgerlig over, at vi ikke rammer plet med tilgængelighed første gang. Det er vores nyeste anlægsprojekt, og det burde være i orden," siger Anja Rosengreen og tilføjer:

"Det giver stof til eftertanke - vi må lære af fejlene inden næste store projekt i Hundested."

En øjenåbner Efter at have drevet politikerne rundt i manegen er Anna Marie Knudsen godt tilfreds med dagens udbytte:

"Det har været en øjenåbner for dem, det er jeg ikke i tvivl om."

"Det er så ærgerligt, når man laver noget nyt, at det ikke er i orden. Det må være en ommer," lød det fra Anna Maria Knudsen.

Hun lover at sidde på første række, når politikerne mødes i byrådsmanegen 16. september til første behandling af budgettet.

Og hvis ikke det nuværende byråd sørger for at bringe tilgængeligheden i orden inden afgang til nytår, så vil DH Halsnæs invitere de nye byrødder med på 'blind date' og kørestolsrally i midtbyen.