Winther A/S Snedker og Tømrermestre var tredje stop på politikernes bustur. Virksomheden har brugt LAG-midler til at købe maskinen i baggrunden og bruger den til at forene moderne højteknologi med åndværksmæssige færdigheder.

Politikere på bustur: Næste stop er en LAG-støttet virksomhed

Halsnæs - 15. september 2021

Et destilleri, en vingård, et iværksætterhus og et snedkeri var stoppestederne, da byrådspolitikere og embedsfolk fra Halsnæs og Gribskov kommuner tirsdag var inviteret på bustur af LAG Halsnæs-Gribskov, som fra 2014 til 2020 har uddelt midler fra EU's landdistriksprogram og hav- og fiskeriprogram til 58 lokale projekter. Busturen skulle give politikerne et førstehåndsindtryk af støttens betyder for lokalområder - særligt for mindre virksomheder og iværksættere.

- Vi vil gerne vise politikerne, at vi har nogle fælles indsatsområder, hvor LAG og kommune kan supplere hinanden og skabe synergi. Vi kalder dem de tre B'er: Bosætning, beskæftigelse og besøg, siger Peter Plant formand for LAG Halsnæs-Gribskov og gør det klart, at busturen primært handler om beskæftigelse.

- Kommunen kan ikke gå direkte ind og støtte virksomheder, som dem vi besøger i dag. Her er LAG-midlerne helt nødvendige for at fremme virksomhedernes udvikling af bedre arbejdsmiljø og bæredygtige produktion.

Tradition og teknologi Blandt arbejdende maskiner og duften af savsmuld gjorde politikerne holdt hos Winther A/S Snedker og Tømrermestre, et traditionsrigt familiefirma med historiske rødder i Frederiksværk. Firmaet ansøgte i 2019 om midler fra LAG-ordningen og blev tildelt 400.000 kroner.

- De midler gjorde det muligt for os at investere tre millioner kroner i et projekt, som ellers ikke var blevet søsat, siger snedkermester Morten Winther.

Bag ham står en maskine, der har gjort det muligt for snedkervirksomheden at forene moderne højteknologi med håndværksmæssige traditioner og faglighed. Ved hjælp af såkaldt »parametrisk computermodellering« kan Morten Winther få maskiner til at save, fræse og bore alt det, som han førhen skulle lave i hånden på en række forskellige arbejdsstationer.

- Vi har brugt LAG-midlerne til at købe et fem akslet bearbejdsningscenter, der både har forkortet arbejdstiden på vores produktet og og givt bedre arbejdsmiljø, fordi en del tunge løft undgås, siger snedkermesteren og fortsætter:

- Maskinen er ikke købt, fordi vi skal være en fabrik. Vi er et lille alsidigt snedkeri og får en årrække siden, kunne man finde 15-20 af slagsen bare i Halsnæs. Men i dag er vi de eneste, der kan lave sådan en dør her, siger Morten Winther og fremviser hoveddør med et væld af detaljer og udskæringer, som maskinen har lavet bid for bid.

Godt givet ud Foruden snedkeriet var politikerne også på Nordsjællands Whiskydestilleri, Garbolund besøgs- og naturvineri og Hundested Havns inkubatorhus Propellen.

Blandt byrådspolitikerne fra Halsnæs Kommune var Anja Rosengreen(SF) og Torben Hedelund(S).

- De penge, som LAG har puttet i projekterne, er givet godt ud. Vi har set entusiastiske mennesker, der brænder for det, de laver og som kan videreudvikle sig med den støtte de får. Den er vi absolut ikke interesseret i at spare væk, siger Torben Hedelund.

LAG Halsnæs-Gribskov vil også de kommende år uddele midler under både LAG- og FLAG-ordningen.