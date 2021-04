Elevrådsformand på Hundested Skole Anton Lykke Jensen, der her holder tale ved Unicef-arrangement, er meget glad for, at politikerne har lyttet til hans kritik. Foto: Kasper Daugbjerg Dønb o Foto: unknown

Politikere lytter til elevrådsformand

Halsnæs - 19. april 2021 kl. 04:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Uddannelsesvejledningen i folkeskolen er pinlig og bør laves om!

Sådan skrev elevrådsformand på Hundested Skole Anton Lykke Jensen, der også er formand for DSU Halsnæs, i et fælles debatindlæg med forbundsformanden for DSU Frederik Vad Nielsen lige efter nytår. De kritiserede blandt andet, at der kun er én uddannelsesvejleder til omkring 200 9. klasse-elever i Halsnæs Kommune, at eleverne er overladt til sig selv uden individuel vejledning og at den nuværende ordning med erhvervspraktik ikke duer.

Indlægget fik Helge Friis (S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, til at reagere, og på sidste uges møde i udvalget drøftede man en orientering fra forvaltningen om uddannelsesvejledningen, og et enigt udvalg vedtog at anmode forvaltningen om oplæg til en styrkelse af vejledningen, der skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

- Hvor meget vi kan gøre bliver nok først afgjort med budgettet til oktober, men vi har givet administrationen frie hænder til at komme med forslag, siger Helge Friis.

Blandt mulighederne er at alle skal have individuel vejledning. Den gives i dag kun til det, man vurderer som ikke uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse. En anden er at lægge flere timer ind i undervisningen som en generel vejledning, hvor man diskuterer muligheder og hjælper eleverne.

- Det kan også handle om at være bedre til vejlede forældrene. Langt de fleste får vejledning af forældrene, men det er nærmest uoverskueligt for dem med de uanede muligheder og et virvar af uddannelser, siger Helge Friis og understreger, at formålet med vedledningen er, at flere vælger rigtigt.

Under alle omstændigheder tænker han, at der skal ansættes flere uddannelsesvejledere.

- Hvis der er en ansat til 650 elever, kan man ikke forestille sig, at der kan gives individuel vejledning til mange. Det, der slog mig særligt ved Antons indlæg, var, at det også er de uddannelsesparate, som siger, at de ikke får vejledning nok. Så må man være bekymret, siger Helge Friis.

Han tilføjer, at man i øjeblikket også er ved at finkæmme, hvorfan erhvervspraktikken fungerer med håb om, at der bliver hanket op her, så eleverne i højere grad kan finde nogle gode pladser den uge de er i praktik i 9. klasse.

Elevrådsformand på Hundested Skole Anton Lykke Jensen er meget tilfreds med, at der nu sker noget på området.

- Det er fedt. Jeg er meget glad for, at Helge Friis har taget vores ideer med og taget os seriøst, og at flere bakker op om det, siger Anton Lykke Jensen.

Han har efter debatindlægget snakket en del med Helge Friis om det og også sammen med Frederik Vad Nielsen været til drøftelse af det med kommunens administration forud for, at sagen kom på udvalgsmødet. Og han har klare anbefalinger til, hvad man særlig bør gøre noget ved at styrke.

- Jeg har to korte punkter. Det allervigtigste er, at alle skal have ret til en individuel vejledning ligemeget hvad. Det andet er, at der skal være en lokal vejleder på hver folkeskole. Det kan for eksempel være en faglært, som ikke længere kan være på det almindelige arbejdsmarked, men har et godt netværk til at skaffe praktikpladser og har tid til at tage sig af det, siger Anton Lykke Jensen.

Selv får han ikke glæde af en forbedret vejledning, og han har truffet sit næste valg.

- Jeg tager HF på Frederiksværk Gymnasium. Bagefter tænker jeg at ville læse til socialrådgiver eller noget lignende, siger han.