Fra venstre ses Marie Bast Nielsen, Melanie Staahl Lunddahl Andersen, Carsten Due, udvalgsformand Thue Lundgaard og områdeleder på Hundested PLejecenter, Bettina Hansen under det såkaldte »taksigelses-arrangement«. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Politikere hyldede hverdagens helte: Fandt dement kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere hyldede hverdagens helte: Fandt dement kvinde

Halsnæs - 28. januar 2020 kl. 04:49 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag havde Thue Lundgaard(EL), udvalgsformand for ældre og handicappede, inviteret lokomotivfører Claus Due og de to teenagere, Marie Bast Nielsen og Melanie Staahl Lunddahl Andersen, til et såkaldt »taksigelses-arrangement« på en café i Hundested. Her sad udvalgsformanden og to af hans kollegaer i udvalget, Susan Eirfeldt(V) og Torben Hedelund(S), klar til at hylde de tre borgere for deres indsats. Med få ugers mellemrum fandt de samme demente kvinde, som var gået fra Hundested Plejecenter.

- I er hverdagens helte, og det er en stor fornøjelse at sige tak på vegne af det samlede byråd. Det gør os stolt, når vi ser borgere, som handler, udviser ansvar for deres medborgere og er opmærksomme på deres omgivelser, sagde Thue Lundgaard og fortsatte:

- Flere og flere borgere bliver ramt af demens. Folk, som har levet et spændende liv, men siden glider over i demens. Det kan give problemer og udfordringer, når de bliver konfuse, mister orienteringen, hvor de er eller hvad de skal. Men det er stadig mennesker med personlig frihed. Derfor oplever vi nogen gange, at demente kommer på afveje. Når det sker er det glæde at opleve, hvordan kommunen og borgerne kan samarbejde om at løse udfordringerne.

Spottet i toget Det var aften den 27. december, da lokomotivfører Claus Due med sikker hånd kørte toget fra lokalbanen ind på stationen i Hillerød. Den korte pause inden togets retur mod Hillerød, brugte han på Facebook. Her så han et opslag med en efterlysning af en ældre, dement kvinde, der var gået fra Hundested Plejecenter. Opslaget fik noget til at dæmre.

- Jeg var sikker på, at jeg havde set hende tidligere. Både på Hundested Station og i toget. Da virkede hun spørgende, men sagde ikke noget, genkalder Claus Due.

Han fandt kvinden siddende i toget. Helt stille og roligt. På turen tilbage mod Hundested tog han kontakt til Thue Lundgaard, som har slået opslagene op på Facebook. Samtidig holdt han godt øje med de videokameraer, der viser lokomotivføreren, hvem der stiger af og på. Det gav pote i Kregme.

Claus Due var på arbejde som lokomotivfører,

da han spottede den ældre demente dame

og sørgede for, at personalet stod klar på

Hundested Station. Foto: Kasper D. Dønbo



- Her steg kvinden af og gik ned på en meget mørk gangsti. Der kunne jeg for alvor se, at hun så utryg ud. Jeg skyndte mig ud til hende og tog hende i hånden. Så sagde jeg, at jeg ville følge hende til Hundested, siger Claus Due.

På Hundested Station ventede en velkomstkomité med folk fra Hundested Plejecenter og Nordsjællands Politi, som sørgede for, at kvinden kom sikkert hjem.

- Jeg har ikke stået i den situation eller oplevet det før. Havde jeg ikke set opslaget, så havde jeg ikke tænkt nærmere over, at det var en dement ældre kvinde. Hun var fuld påklædt til årstiden, men virkede måske lidt konfus. Det er svært at spotte, hvis man ikke ved det, siger Claus Due og kalder det »en spøjs oplevelse« at blive udnævnt til en helt.

Farmor ringede Knap en måned forinden ringede Melanie Staahl Lunddahl Andersens mobiltelefon. I røret var den 14-årige piges farmor.

- Hun ringede og fortalte, at der var en eftersøgning i gang efter en ældre, forvirret dame, så vi skyndte os ud at lede, siger Melanie Staahl Lunddahl Andersen.

Kort efter befandt hun sig en mørk november aften i området nær plejecentret sammen med 15-årige Marie Bast Nielsen.

På bagsiden af plejecentret fik de pludselig øje på en ældre kvinde, som stod og hev i nogle lukkede døre.

15-årige Marie Bast Nielsen(tv.) og 14-årige

Melanie Staahl Lunddahl Andersen fandt den

demente dame helt våd og kold bag ved

plejecentret en mørk, november aften.

Foto: Kasper D. Dønbo



- Det var ind til et lukket vaskelokale eller så noget, men det virkede ikke som om, at hun vidste det. Hun sagde bare: »jeg vil gerne ind«, siger Marie Bast Nielsen.

Den ældre dame var våd og kold, og pigerne skyndte sig at følge hende ind på plejecentret, hvor personalet tog sig af hende.

- Det var overvældende at hjælpe og gøre noget godt for andre. Det var en rar følelse, siger Marie Bast Nielsen.

GPS virker bedst I begge tilfælde har der været tale om den samme dame.

- Vi har en ældre dame, som hyppigt går sin vej, men derudover er det kun sket én gang i min tid på plejecentret, siger Bettina Hansen, områdeleder på Hundested Plejecenter og afslører, at den ældre dame er skrevet op til en plads i Fjordhuset, som tager sig af svære demenstilfælde.

I de fleste tilfælde er det plejecentret selv, som finder og får fat i damen. Hun er udstyret med en GPS, så plejecentret via en app eller computer kan se, hvor hun befinder sig.

Hundested Plejecenter har særligt én beboer,

som jævnligt kommer på afveje. Beboeren

kan sagtens agere forsvarligt i trafikken,

men kan til gengæld ikke altid finde hjem.

Foto: Niels J. Larsen



- GPS'en er som regel indlejret i et smykke, en halskæde, en skosål eller et stykke tøj. Men i nogen tilfælde får de ældre taget det af ved en tilfældighed eller finder GPS'en og lægger den væk, siger Bettina Hansen og forklarer, at det må have været tilfældet i de her to episoder.

Selv måtte hun køre til Hillerød Station mellem jul og nytår for at hente den ældre dame.

- Vi kunne se på hendes GPS, at hun befandt sig der. Jeg tog straks af sted, og hun blev meget glad for at se mig, siger Bettina Hansen og fortsætter:

- GPS'en er den bedste måde for os at holde styr på de demente ældre. Vi kan ikke bare spærre dem inde. De er ikke umyndiggjort, så de er stadig frie mennesker.