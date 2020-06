En af de nye visualiseringer, som havnens arkitekter har fået udarbejdet til politikerne inden byrådsmødet. Her ses byggeriet fra Amtsvejen. Visualisering: Holscher Nordberg

Politikere erklæret habile, da Nordmolen blev sendt i høring

Halsnæs - 26. juni 2020 kl. 11:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og NIels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stik mod sædvane - hvor udvalgsformændene, som de første får ordet for at præsentere sager fra deres udvalg - var det Sune Raunkjær(V) som først greb mikrofonen for at fortælle om sit og Susan Eirfeldts(V) interessentskab i Hundested Havn, da byrådet skulle afgøre, om en ny lokalplan for Nordmolen skulle sendes i høring. Men der er ingen inhabilitetsproblemer i, at to af politikerne i byrådet er interessenter i Hundested Havn I/S og samtidig med til at behandle sagen om Nordmolen, hvor havnen ønsker at bygge boliger. Det slog byrådet fast torsdag aften fast.

De to Venstre-folk havde inden mødet bedt kommunens administration om en vurdering af deres habilitet.

- Vi har bedt administration bedt om at bekræfte vores egen antagelse om, at vi ikke er inhabile i den her sag. Det forholder sig således, at vi for den årlige sum af 400 kroner kommer til generalforsamlingen, spiser gule ærter og pandekager og er med til at vælge bestyrelsen i havnen. Der står også havnens vedtægter, at et eventuelt overskud ingensinde kan blive udbetalt til interessenter, sagde Sune Raunkjær på byrådsmødet i Gjethuset før sagen blev behandlet.

Vurderingen fra forvaltningen var, at de ikke var inhabile, hvilket borgmester Steffen Jensen (S) også slog fast var » helt stensikkert«.

- Vi har haft det i vores juristrum, og det er helt stensikkert, at der ikke er tale om inhabilitet. det kan jeg bekræfte helt og 100 procent sikkert, sagde borgmesteren.

Ingen økonomisk interesse

Det er første gang spørgsmålet om habiltet har været rejst i forbindelse med byrådets behandling af sager om Nordmolen. Interessenter i Hundested Havn har indtil nu været omgivet af en vis mystik, da havnen som privat virksomhed ikke er forpligtet til at oplyse, hvor mange interessenter de har, eller hvem der er interessenter. Det har i foråret fået modstandere af Nordmole-projektet til at stille spørgsmål ved, om enkelte byrådsmedlemmer havde personlige interesser i sagen via deres tilknytning til havnen.

Det er dog ikke tilfældet i følge administrationens habilitetsvurdering, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at ingen af byrådsmedlemmerne sidder i havnens bestyrelse, ingen reel indflydelse har og at de - ligesom de mange andre interessenter - har betalt et beskedent beløb for at være interessent. Endnu vigtigere er dog havnens vedtægter, som er taget med i vurderingen. Her står, at havnen ikke udbetaler udbytte til interessenterne, og formålet med interessentskabet er at eje og drive Hundested Havn I/S som en offentlige havn.

I følge vurderingen kan det derfor ikke siges, at de to har personlige økonomiske interesser i sagen.

»På baggrund af ovenstående vurderes det, at Sune Søndergaard Raunkjær og Susan Eirfeldt ikke er inhabile, da behandlingen af sagen om Nordmolen ikke vurderes til at få helt særlige konsekvenser for de to byrådsmedlemmer. Det vurderes heller ikke, at beslutningen vil få en direkte betydning. Beslutningen vurderes heller ikke til at få nogen økonomisk betydning for byrådsmedlemmerne. De vurderes dermed ikke til at have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, lyder det i administrationens vurdering.

To mands mindretal

Debatten Nordmolen kom ikke uventet til at vare en lille time før forslaget - med en række ændringer tilføjet efter udvalgsmøder - blev sendt i 12 ugers høring med stemmerne 19-2, efter at Torben Hedelund (S) og Thue Lundgaard (EL) forgæves havde argumenteret mod planerne.

Et forslag fra Thue Lundgaard om at sende sagen retur til genbehandling i fagudvalget, da han ikke mente, at sagen er ordentlig belyst, samlede kun hans og Torben Hedelunds stemme, mens Gitte Hemmingsen (DF) undlod at stemme.

Efterfølgende fik Torben Hedelund og Thue Lundgaard tilføjet en mindretalsudtalelse om, at de stemmer imod »fordi de mener, at kommunen skal indlede forhandlinger med Havnen om tilbagekøb og bagefter lade området indgå i den kommende planlægning om generel byudvikling i Hundested.«

- Projektet er visionsløst, blottet for sjæl og charme, sagde Thue Lundgaard om planerne som han kaldte et mastodont-byggeri til skade for de mange og til gavn for de ganske få, samtidig med at han ikke mente, at der havde været den lovede borgerindragelse.

Torben Hedelund konstaterede, at han siden 2008 havde kæmpet imod projektet og mente, at de seneste visualiseringer, som byrådet havde modtaget kort før mødet, var »værre end jeg havde forestillet mig.«

Ikke SFs drøm

Torben Hedelund beklagede desuden, at han ikke længere havde SF med som kampfæller i sagen. Anja Rosengreen (SF), der er formand for Udvalget for Miljø og Plan, argumenterede for, at SF anerkendte, at der var stort flertal for projektet, og man derfor ville arbejde for at sikre, at projektet blev så fornuftigt som muligt, når det nu skulle stå i 100 år, og flertallet var imod SFs drømmescenarie.

Samtidig langede hun dog ud efter beslutningen i forrige byrådsperiode om at sælge kommunens del af Nordmolen til havnen, der blev vedtaget med Venstre og Dansk Folkepartis 11 stemmer mod de øvrige 10.

- Det var en utilgivelig handling af Venstre at vedtage det med et snævert flertal, sagde Anja Rosengreen.

Det fik straks modsvar fra Venstres Sune Raunkjær og Steen Hasselriis, der kaldte det en undskyldning for SFs slingrekurs og en afledningsmanøvre for, at SF havde kørt urent trav hele vejen.

11 ændringer

Borgmester Steffen Jensen konstaterede at han ikke havde hørt nogle tale imod at der skulle være boliger på Nordmolen og mente at de liberale erhverv, der blev plads til ville skabe liv i gaden som modsvar til de skrækeksempler der er nævnt om boligbyggeri på andre havne.

- Jeg er ikke enig i en præmis om at det bliver rigmandsboliger, sagde borgmesteren i et svar til Thue Lundgaard og konstaterede at man aldrig kunne finde en løsning, som ingen ville være imod.

Med stemmer fra Socialdemokratiet - minus Hedelund, Venstre, Dansk Folkeparti og SF blev en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg sendt i høring - dog med 11 ændringer til det oprindelige udkast.

Blandt andet ønsker politikerne, at der skal arbejdes videre med sikring af nødvendige p-pladser, og at det skal være publikumsorienterede erhverv, som finder plads i byggeriet.

Der skal holdes borgermøde i sagen. Det finder efter planen sted den 20. august.