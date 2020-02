Politikere efterlyser klare regler for megasommerhuse

- Det handler om, at der er brug for klare regler på området. Jeg ønsker at få en klar definition af, hvad erhvervsmæssig udlejning er, og hvilken lovhjemmel vi kan give Erhvervsstyrelsen til at gribe ind over for det, siger Trine Torp og gør det klart, at SF ønsker at stoppe den massive udlejning af de hotellignende byggerier.