Politiker: Det her skal i orden nu

Sådan siger gruppeformand for Venstre i Halsnæs byråd Michael Thomsen om sagen om byggestilladset på Ølsted Skole, som Frederiksborg Amts Avis bragte frem fredag i sidste uge. Han og de øvrige byrådsmedlemmer kendte intet til sagen før de dagen inden blev orienteret om, at avisomtalen var på vej.

- Jeg synes, det er særdeles alvorligt, og jeg er meget overrasket over det. Som jeg forstår er der givet 10 påbud og et forbud. Det finder jeg slet ikke i orden på en kommunal bygning, siger Michael Thomsen.

Han rettede efter at have læst avisen fredag henvendelse til administrationen i Halsnæs Kommune og venter stadig på svar på nogle af de spørgsmål, han har stillet om sagen.

- Det er vores ansvar som kommune at have styr på sikkerheden, og det er totalentreprenørens ansvar at leve op til det. Og det er ikke gjort over længere periode. Det er ikke på nogen måde acceptabelt, siger Michael Thomsen om de to måneder sagen har varet nu, siden der første gang blev slået alarm om faren ved stilladset på skolebygningen.

- Jeg kan se skolelederen er ude at sige, at der ikke at nogen risiko og neddrosler faren. Det er meget fint, at skolelederen og skolen tager det seriøst, men det er vel svært for skolelederen at udtale sig om stilladssikkerhed, som ikke er indenfor fagområdet, siger Michael Thomsen.