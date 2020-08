Artiklen: Politijagt: Stak af fra politiet og påkørte to biler

Mens en bilist i en sølvgrå Mercedes in rasende fart forsøgte at stikke af fra politiet i Frederiksværks centrum mandag middag påkørte han med voldsom fart to andre biler, inden flugtforsøget standsede ved Kirkegade.