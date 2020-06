Politiet stopper torvemarked

- Vi troede ellers at vi kunne gennemføre det nu, men meldingen fra poltiet er at både vi og stadeholderne risikerer bøde, hvis der er mere end 50 mennesker på pladsen, fortæller »Markedskongen« Erik Pedersen, der har fået en opringning fra Nordsjællands Politi med en venlig henstilling om at aflyse markedet.