Hver tredje bilist kørte for stærkt, da Nordsjællands Politi fornylig foretog fartkontrol i Ølsted. Skuffende, lyder det fra politiet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politiet skuffet over fartmåling: Hver tredje bil blev blitzet

Halsnæs - 16. marts 2021 kl. 14:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I forrige uge var foretog Nordsjællands Politi hastighedskontrol i Ølsted med en ATK-bil, og det var i følge politiet en mildest talt nedslående oplevelse. I løbet af fem timer passerede 735 køretøjer ATK-bilen, og hele 248 af dem blev blitzet og står nu til at få en form for hilsen fra politiet.

Det er i følge politiet et »overordentligt skuffende« resultat.

»248 ud af 735! Det svarer til, at hver tredje, HVER TREDJE, køretøj, der passerede os, kørte for hurtigt. Vi har en del erfaring med fartmålinger, men vi har svært ved at huske målinger, hvor så stor en andel har haft for meget fart på«, skriver Nordsjællands Politi i opslaget.

77 ud af de 248 trafikanter får ikke blot en bøde, de står også til et klip i kørekortet, mens 11 af dem, der kørte for stærkt, både skal have en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Og alt dette skete altså på en ganske almindelig torsdag eftermiddag.

Derfor er politiet igen i dag - tirsdag - at finde i Ølsted med en fartkontrol.

»Sådan en skuffende hastighedsmåling taler for, at vi er nødt til at komme igen, og hermed får I altså lovning på, at vi snart foretager hastighedsmåling i Ølsted igen, for det er hverken normalt eller godt for trygheden i trafikken med så mange fartsyndere.

Husk på: Vi vil hellere have, I bidrager til færdselssikkerheden end til bødekassen«.