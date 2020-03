Naturstyrelsen Nordsjælland og Nordsjællands Politi har lukket Havtyren og to andre naturlegepladser, da alt for mange mennesker samlede sig på dem. Det gav en stor smittefare. Billedet her er dog fra arkivet. Foto: Allan Nørregaard

Politiet lukker naturlegeplads: For stor smittefare

- Legepladsen Eghjorten, og legepladser i Tisvildeleje og Liseleje er lukket på Naturstyrelsen Nordsjællands arealer. Desværre. Men naturen er stor. Vi har cirka 22.000 hektar. Det er sindssygt meget plads her i Nordsjælland med skov, så masser af plads at boltre sig på i naturen. Men man skal selvfølgelig huske at overholde myndighedernes anbefaling om smittespredning, siger Martin Wiberg, skovløber og naturvejleder i Naturstyrelsen Nordsjælland, i videoen.

Nordsjællands Politi bekræfter lukningen af legepladserne og gør det klart, at det har været nødvendigt, fordi alt for mange har samlet sig i områderne. Det er imod regeringens retningslinjer, der skal mindske spredningen af coronavirusset COVID-19.

- Børnene rører ved alting, og smittefaren er stor. Derfor er der sat skilt op om, at skovlegepladsen er lukket. Hensynet til at stoppe smittespredning vejer tungest, siger Søren Bjørnestad, vagtchef ved Nordsjællands Politi og gør det klart, at der var alt for mange samlet på legepladserne.