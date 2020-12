Politiet: Vis hensyn når krudtet fyres af

Der er i løbet af det forgangne døgn indløbet flere anmeldelser om affyring af fyrværkeri, hvoraf flere af anmeldelserne har lydt på, at der ikke bliver vist tilstrækkeligt hensyn for omgivelserne.

Nordsjællands Politi minder om, at der ikke må affyres fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, som for eksempel stråtag. For raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med letantændeligt tag, og i blæsevejr fordobles dette afstandskrav.

Derudover minder Nordsjællands Politi om, at fyrværkeri ikke skal affyres efter andre mennesker, heller ikke selvom det i forbindelse med leg bliver rettet mod personer, man kender i forvejen.