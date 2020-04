Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Brand opstod i haveaffald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Brand opstod i haveaffald

Halsnæs - 01. april 2020 kl. 10:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sent tirsdag eftermiddag ville vagtchefen hos Nordsjællands Politi ikke bekræftede det og henviste til, at teknikere skulle undersøge brandårsagen nærmere de kommende dage, men onsdag skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten, at det var opstået ild i noget haveaffald tæt ved huset, der førte til at et dobbelthus på Strandvejen i Frederiksværk udbrændte totalt.

At ilden var opstået udenfor huset blev også fortalt, mens 30-40 brandfolk arbejdede på højtryk for at få styr på branden tirsdag eftermiddag.

Trods den massive indsats udbrændte dobbelthuset fuldstænding. Ingen af beboerne i de to lejligheder kom noget til.

Beboerne i området blev bedt om at gå indendøre, da røgen fra branden blev vurderet til at være akut sundhedsskadelig. Strandvejen var spærrret for trafik i mange timer og kørslen på Lokalbanen blev indstillet indtil sidst på eftermiddagen.

