Områdebetjent Søren Blach måtte lukke to butikker i I Noord. De havde stadig åbent efter onsdag klokken 10 i strid med regeringens retningslinjer for butikker i butikscentre. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politi lukker butikker i butikscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi lukker butikker i butikscenter

Halsnæs - 18. marts 2020 kl. 11:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Områdebetjenten i Halsnæs Kommune, Søren Blach, måtte onsdag formiddag lukke flere butikker i butikscentret i Noord i Frederiksværk, der afviste at være omfattet af de retningslinjer, som Mette Frederiksen(S) tirsdag aften fremlagde. Her gjorde statsministeren det klart, at butikscentre - undtaget apoteker og fødevarebutikker - fra onsdag klokken 10.00 skulle lukke ned, men både tøjbutikken Zalza, Bog & Ide samt Matas holdt alligevel åben.

I følge administrerende direktør i Reteam Group, der ejer og administrere i Noord, skyldes det ikke ond vilje.

- Ingen er vant til at stå i den her situation, og der har været opstået noget forvirring om de signaler og retningslinjer, der er sendt ud. Det er der styr på nu, og alle tager ansvar for, at tingene foregår, som de skal, siger Kathrine Heiberg.

I følge Frederiksborg Amts Avis' udsendte har områdebetjenten omkring klokken 11 lukket Bog & Ide og tøjbutikken Zalza. Matas har angiveligt fået lov at holde åben, da de sælger håndkøbsmedicin, og i øjeblikket afventer kæden Normal svar på, om de får samme tilladelse.

- To af butikkerne vidste ikke, om de var omfattet af retningslinjerne for butikscentre. Jeg vejledte dem ud fra de vejledninger, jeg har fået til sendt, og de lukkede efterfølgende i god ro og orden, siger Søren Blach, områdebetjent i Nordsjællands Politi og fortsætter:

Derudover vil centrets Fakta og bageren City Bakery have åben, da folk skal have mulighed for at handle fødevarer.

- Størstedelen af centret vil faktisk stadig være åben, og vi opfordrer folk til at handle lokalt. De skal huske at holde afstand, spritte af og følge de offentlige retningslinjer, siger Kathrine Heiberg.