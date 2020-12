Politi-fokus på indbrud og bander

Nordsjællands Politi vil de kommende to år i samarbejde med de nordsjællandske kommuner have særlig fokus på indbrud, rocker- og bander, handel med euforiserende stoffer samt forebyggelse af økonomisk it-relateret kriminalitet og digitale krænkelser.

De fire generelle fokusområder suppleres af særlige indsatser i de enkelte kommuner, og her lægges der op til at man i Halsnæs særligt vil gøre en indsats mod rocker- og bandekriminalitet og bandernes rekruttering af nye medlemmer og salg af stoffer.

- Man kan ikke sige at bandekriminaliteten er stigende i Halsnæs, men vi ved at der foregår handel på gadeniveau. Det et ikke så tydeligt og synligt, men vi vil i samarbejde med kommunen kigge dybere på hvordan det opstår, særlig på fokus på de unge, som bliver opsøgt af miljøet, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, der er leder af forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi. til Frederiksborg Amts Avis