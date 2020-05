En nordsjællandsk mand med tilknytning til det højreradikale miljø i Danmark er i retten anklaget for bombe- og våbenfremstilling. Foto: Allan Nørregaard

Politi: 31-årig ville fremstille hjemmelavet bombe og våben

Halsnæs - 12. maj 2020 kl. 17:06

En 31-årig mand fra Halsnæs, der er beskyttet af navneforbud, er tiltalt for at have til hensigt at fremstille en hjemmelavet, fjernstyret bombe samt et hjemmelavet skydevåben og forvolde skade med det. Tirsdag var første af fire retsdage i sagen, hvor manden, der er kendt i det højreradikale miljø, nægter sig skyldig.

- Min forventning er, at det centrale stridspunkt mellem anklagemyndighed og forsvaret bliver, om tiltalte havde til hensigt at fremstille en hjemmelavet bombe og et hjemmelavet skydeåben, eller om der var tale om uskyldig teknik og elektronik, som der ingen kriminel hensigt var med, siger Jesper Holm, anklager ved Nordsjællands Politi og tilføjer:

- Og selvfølgelig om tiltalte havde til hensigt at sprænge en bombe et sted.

Selv er anklageren ikke i tvivl.

Da politiet i marts sidste år ransagede den tiltaltes hjem, var sofabordet omdannet til et lille værksted. Her lå alskens værktøj, en loddekolbe, batterier, flere cylindere med ledninger stikkende ud og en elektronisk anordning, som var fastgjort til et stykke pap. På en hylde stod et billede af Adolf Hitler og i skuffer, på vægge og på hoveddøren blev fundet flere tilkendegivelser til en højreradikal gruppe.

Til sammen fik det politiets alarmklokker til at ringe.

- Det tydede på højre ekstremisme og bombefremstilling, siger Jesper Holm.

I følge anklageskriftet havde den tiltalte allerede anskaffet komponenter til at lave en fjernstyret bombe og et hjemmelavet våben. Han skulle desuden have foretaget bombe- og våbenrelaterede søgninger på nettet og påbegyndt selve konstruktionsarbejdet.

Der ventes at falde dom i sagen den 19. maj.