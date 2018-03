Hundesteds Rasmus Dufke (med bolden) i pokalfinalen, som Sælhundene i 2016 vandt. Nu bliver klubben efter eget ønske nedrykket. Foto: Hans Jørgen Johansen

Pokalvindere bliver tvangsnedrykket

Halsnæs - 21. marts 2018

Det var den største kamp i klubbens 31-årige historie, da Hundested Rugby Klub i 2016 hjembragte sin første pokaltitel.

Men halvandet år senere er Sælhundene, som klubben også kaldes, sendt til tælling. Ikke af en bidende tackling, men af en massiv spillerafgang. En situation som betyder, at de tidligere pokalvindere nu har valgt at blive tvangsnedrykket til 2.division Øst. - Det er en kold dukkert for os, og man må sige, at det har været højt at flyve, dybt at falde, siger Peter Rohde, formand for Hundested Rugby Klub, til Frederiksborg Amts Avis.

I løbet af efteråret og henover vinteren er ti udenlandske spillere stoppet i klubben, og det har svækket klubben markant.

- Det har været en lære for os alle sammen, at vi skal være rustet til at klare sådan en situation. Det er trist for hele klubben, men vi har vurderet sammen med spillere, ledere og trænere, at en nedrykning er det rigtige og mest ansvarlige at gøre, og det har alle nikket til. Så må vi ned og bygge holdet op igen, siger Peter Rohde.

Hundested Rugby Klub blev grundlagt 1985 af Peter Rohde, som året inden var startet som lærer på Storebjergskolen i Hundested. De første år var klubben kun for ungdomsspillere, men i 1988 stillede klubben for første gang op i seniorturneringen, og ændrede navn fra Hundested Skole Rugby til Hundested Rugby Klub.

I 2015 tog klubben skridtet op i landets bedste række, 1. division øst. Siden er det blevet til en pokaltitel og DM-bronze i 2016, mens 2017 endte med en femteplads og en tabt pokalfinale.

Turen til toppen af dansk rugby og den fortstående deroute bunder begge i en række udenlandske spillere fra Skotland og Polen.

- Vi har haft nogle spillere, som ikke var af egen avl, men som kom til Danmark for at arbejde og spillede rugby i Hundested ved siden af. På den måde byggede vi et hold op, som kunne være med i toppen af den bedste række, forklarer Peter Rohde.

Nogle spillere har siden søgt andre græsgange og er rykket tilbage, hvor de kom fra, og mens andre ikke har mere arbejde i Danmark. Den situation var mere end klubben kunne klare.

- Den store afgang af spillere har gjort, at vi ikke kan supplere op med egne spillere, der har niveau til toppen af divisionen. Derfor har vi valgt at lade os tvangsnedrykke til 2. division øst igen og bygge holdet op derfra, siger Peter Rohde og erkender, at klubben samtidig er udfordret af sin placering på kongerigets yderste næs, da unge spillere forlader klubben og flytter videre mod storbyerne, når de skal studere.

Spillerafgangen har efterladt Sælhundene og klubbens skotske træner Chris Korbolewski med en trup på cirka 20 mand - en trup der ville være sårbar for skader, og som rummer en del unge spillere, som klubben gerne vil bygge stille og roligt op.

Hundested Rugby Klub har tidligere hentet danmarksmesterskaber i ungdomsrækkerne, og et nyt kuld talenter skal være med til at tegne klubben de kommende år.

- Vi har haft en periode på et par år, hvor vi ikke har fået nye spillere op, men det hul får vi fyldt op nu. Vi har en gruppe klar, som har talent og niveau til at spillere med, og vi satser på bygge vores nye u-18 talenter langsomt op og gøre deres overgang til seniorspillere nemmere, siger Peter Rohde.

De kan læne sig op af rutinerede kræfter, for truppen rummer stadig også en del danske landsholdsspillere. I alt har fem Hundestedspillere fået debut i rød og hvidt de seneste to år.

- Vores landsholdsspillere har indtil videre ønsket at spille videre her og bygge holdet op igen, men det er klart, at det er fuldt acceptabel, hvis de har ambitioner om mere eller føler sig forpligtet til at spille på højere niveau for at beholde deres landsholdsplads, siger Peter Rohde.

Udmeldingen om tvangsnedrykningen kommer, mens rugbysæsonen ligger stille. Det kommer derfor ikke til at påvirke en igangværende sæson. Til gengæld har Sælhundene en vigtig kamp lige rundt om hjørnet, for pokalturnering er stadig i gang.

Det sammensatte hold af talenter og landsholdsspillere skal Påskelørdag spille pokalsemifinale mod Århus.

- Den kamp ønsker vi og satser vi på at spille med det, vi har. Vi føler, at vi har en forpligtigelse over for Århus i forhold til at spille kampen, og så må vi se, hvordan det går, siger Peter Rohde.