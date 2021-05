FFK´s spillere følte sig, med rette, snydt for et soleklart straffespark ved stillingen 1-2. Dommeren var den eneste på banen der ikke kunne få øje på 'hånd på bolden'.

Pokalexit: FFK døde med støvlerne på

Og lade det bare være sagt med det samme, overmagten var for stor for Frederiksværk der på hjemmebanen måtte se sig besejret med 5-3. Men når det så er sagt og skrevet, så må FFK, her dagen derpå, ærgre sig gule og blå. Havde hjemmeholdet kendt besøgelsestiden, så var det måske blevet til en pokaloverraskelse af de helt store.

Det blev dog skæbnesvangert, at tilbagevendte Jacob Quvang indkasserede en advarsel for et hårdt frispark og måtte ti minutter til afkøling, kort inden pausen. På det efterfølgende frispark var markeringerne slet ikke på plads, og gæsterne kunne bringe sig på 1-0 på den eneste scoring i de første 45 minutter.

Allerede fra første fløjt gik FFK benhårdt efter at tage gæsterne på sengen, og det blev til to kæmpechancer indenfor de første fem minutter, desværre manglede koldblodigheden foran gæsternes keeper.

Det var en kold spand vand i hovedet på FFK's spillere, der det næste kvarters tid blev spillet under eget græstæppe. Således bragte Liria sig på 5-1 efter tre scoringer, hvor FFK's forsvar blev spillet fra hinanden. Da lignede det, at alt var afgjort.

Tæt på stort comeback

Men i de sidste ti minutter vejrede hjemmeholdet ny morgenluft og et monster comeback var under opsejling.

Først reducerede Marcus Dalhauge til 2-5 med et flot chip over gæsternes keeper efter en stærk frispilning af Andreas Gaddrup, og få minutter senere blev samme Gaddrup væltet i det kriminelle felt med et straffespark til følge.

Her reducerede hjemmeholdets bedste på dagen, Christian Konradsen, til 3-5 med en sikker scoring fra 11-meterpletten.

Umiddelbart efter havde Andreas Gaddrup en kæmpe chance for at reducere yderligere, men gæsternes målmand hev fremragende redning frem og fik afværget til hjørnespark.

På det hjørnespark var FFK igen tæt på scoring, men Carl Løkkegaards hovedstød endte lige over mål.

Tættere på kom FFK ikke, Lirias spillere kunne glæde sig over sejren, mens hjemmeholdets spillere kunne ærgre sig.

FFK kan dog tage en fin præstation med sig, de 'døde' med støvlerne på efter at have budt favoritterne op til dans.