Pludselig varme giver ekstra livreddere på strandene

- Redningsudvalget har besluttet at vi åbner for tre strande med livreddere torsdag og fredag og bemander ekstra i weekennden, siger cheflivredder John Mogensen.

- Det vil jo være absurd. hvis det bliver 32 grader og vi sidder på hænderne, siger John Mogensen, men tilføjer at det selvfølgelig ikke er økonomisk muligt med kort varsel at bemande ale nordkystens 21 poster.

- Vi er kendt for at tage resolutte og hurtige beslutninger, og det giver mening med den vejrudsigt vi har foran os. Badesikkerheden fremfor alt. Der er udsigt til, at folk kommer til stranden og måske har investeret i paddleboards eller andet, og så er det vigtigt der er mandskab på stranden til at skabe tryghed, siger næstformand i redningsudvalget Thomas Møller Nielsen, byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs.

Han forventer at man kan dække den øgede udgift indenfor eget budget og glæder sig over at den hurtige beslutning om ekstra livreddere igen er udtryk for, at man er omstillingsparate i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, der er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner.