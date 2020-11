Artiklen: Pletskud: 'Jæger' med til at skyde Danmark til EM

Det danske futsal landshold med Nicolai Jægergaard i truppen besejrede San Marino over to playoff kampe

"Det var da selvfølgelig hamrende ærgerligt, at der ikke var tilskuere til de to kampe, men det var alligevel en kæmpe oplevelse at være med til".

Lokale Nicolai Jægergaard havde det store smil fremme efter futsal-landsholdets to play-off kampe mod San Marino i den forgangne uge.

Med to danske sejre, 2-1 i San Marino i onsdags, og 2-0 i returopgøret søndag eftermiddag i Slagelse, er Danmark klar til de kommende europamesterskaber i futsal.