Indgangspartiet på plejecentret Løvdalen i Frederiksværk har fået påklistret to opslag om Covid-19. Foto: Niels J. Larsen

Plejecentre får skærpet adgang: Skal beskytte svage borgere mod coronavirus

Halsnæs - 05. marts 2020 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det pandemiske udbrud af coronavirussen COVID-19 får nu konsekvenser på plejecentrene i Halsnæs Kommune. Her vil fremover blive stillet strenge krav om, at besøgende, pårørende eller medarbejdere, der har rejst i bestemte risikoområder, ingen adgang får til plejecentre og andre institutioner, hvor der er sårbare borgere.

De skærpede adgangsforhold er et resultat af nye retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen tirsdag aften sendte ud.

- Vi har i går aftes modtaget nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som handler om at beskytte de ældre og svage borgere fra ansatte, der har været i risikoområderne. I den forbindelse har vi også valgt at sige, at de sårbare borgere så vidt muligt skal beskyttes fra borgere, der også har været i risikoområderne siger Martin Kjellberg Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune.

De nye retningslinjer er rettet mod personale i sundheds- og ældresektoren, der har direkte kontakt med svage borgere. I Halsnæs betyder det, at alle medarbejdere på plejecentre bliver kaldt til samtale.

- I forhold til de ansatte er vi i gang med at danne os et overblik over situationen. Det betyder blandt andet, at mange ledere skal afkræve svar fra medarbejdere om, hvorvidt de har rejst i de pågældende lande for nylig. Har medarbejderne det, så må de ikke møde på arbejde, siger Martin Kjellberg Ishøy.

Plakater på plejecentre I skrivende stund er ti personer i Danmark smittet med den potentielt dødelige virus. Der har endnu ikke være dødsfald relateret til virussen på dansk jord, men 165 personer er i øjeblikket i karantæne på grund af mistanke om, at de kan være smittet. Det er for at undgå yderligere udbredelse, at Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer.

Styrelsens anbefalinger gælder risikområder i Asien og Europa: De fire italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto; hele Kina undtaget Taiwan, Hongkong og Macau, hele Iran og den sydkoreanske provins Gyeongbuk og storbyen Daegu i samme land.

De lande er ved at finde vej til informationsmateriale og plakater, som Halsnæs Kommune vil trykke og hænge op på plejecentrene. Det er nemlig vigtigt, at også besøgende og pårørende overholde de skærpede retningslinjer.

- Vi er derfor i gang med at producere plakater, som skal hænges op. Budskabet er, at hvis du for nylig har besøgt lande, som Sundhedsstyrelsen fraråder at rejse til, så er der ingen adgang til institutioner med særligt sårbare borgere, siger Martin Kjellberg Ishøy.

Beredskabsplan iværksat Halsnæs Kommunes sundhedsberedskabsplan er som følge af omstændigheder nu trådt i kraft. Sundhedsberedskabsplanen skal opdateres mindst én gang i hver byrådsperiode og gælder lige nu frem til 2022. Den 115 sider lange plan skal sikre en kvalificeret og koordineret indsats i en ekstraordinær situation som for eksempel større ulykker, katastrofer eller ved udbrud af epidemiske sygdomme.

Konkret betyder det, at der nedsættes en krisestab med to hold, der består af ledere og chefer i kommunens sundheds- og ældresektor. Det er chefen for Sundhed og Ældre, i øjeblikket Birgit Gundorph-Malling eller hendes stedfortræder, der har det overordnede ansvar for sundhedsberedskabets krisestab. Staben har en lang række af protokoller, som de kan iværksætte, hvis en ekstraordinær situation udvikler sig.

Sundhedsberedskabsplanen omfatter blandt andet handleplaner for massevaccinering, oprettelse af karantænefaciliteter og forsyningssvigt.

På landsplan har Sundheds- og Ældreministeriet i tirsdag taget paragraf ti i epidemiloven i brug. Det betyder, at myndighederne får en række beføjelser og blandt andet kan tvinge folk i karantæne, kan tvangsvaccinere, forbyde offentlige forsamlinger og påbyde obduktioner.