Cola og popkorn hører til en god biografoplevelse. Beboere fra Solhjem og Arresøparken har her indtaget pladserne i Kosmorama til forpremiere på den ny Søren Kragh Jacobsen-film "Lille sommerfugl" - men biografnissen drillede, så der blev sat en julefilm på i stedet.

Plejebeboere i biffen

Coronakrisen, med alle de restriktioner der følger med, kan være en streng tid at komme igennem for plejehjemsbeboerne. Derfor er det ekstra dejligt, når der bydes på gode oplevelser 'ud af huset'.

Regeringens sommerpakkemidler har gjort det muligt at arrangere flere aktiviteter. Beboere har tidligere besøgt Sandskulpturfestivalen og spist frokost på Bryghuset.

Der er flere penge tilbage på kontoen, så måske bliver det også muligt at opfylde beboerønsker om ture til en besøgsgård og til Plantorama.

Biografturen var naturligvis tilrettelagt, så smitterisikoen var minimeret. Alle havde mundbind på, indtil pladsen i biografen var indtaget. Sidedørene var i brug for at undgå trængsel ved indgangen til salen, og beboerne fra de to plejecentre blev holdt adskilt.