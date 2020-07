Der skal opsættes omkring 70 store vindmøller på et område nordøst for Hesselø. Foto: Knud Erik Christensen, Colorbox

Send til din ven. X Artiklen: Planlægning af havmøllepark i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planlægning af havmøllepark i gang

Halsnæs - 06. juli 2020 kl. 05:39 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det selvstændige statslige selskab Energinet er allerede gået i gang med planlægningen af den kommende havvindmøllepark ved Hesselø, der som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis er del af den nye klimaaftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået.

Energinet har fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark og etablering af nettilslutningspunktet på land, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Udover etablering af to såkaldte Energiøer i Nordsøen og ved Bornholm fremrykkes etableringen af havmølleparken ved Hesselø, der indgik i energiaftalen fra 2018, således at den skal stå klar i 2027.

Hundested havn vil som omtalt i avisen forleden arbejde for at blive servicehavn for havmølleparken både under etableringen og i årene fremover.

Havmølleparken ved Hesselø får en kapacitet på ca. en Gigawatt og vil formentlig komme til at bestå af 60-70 vindmøller, der hver er 200 meter høje. Den er vurderet til at ville koste ca. 16 miillarder kroner. I en rapport fra Cowi fra 2018 peges på en placering nordøst for Hesselø, hvor kablerne skal føres i land mellem Vejby Strand og Rågeleje ved det fredede område Heatherhill, men en anden mulighed er at føre kablerne gennem fjorden til Kyndbyværket.

Den fremrykkede tidsplan for Hesselø Havvindmøllepark betyder, at forundersøgelserne skal gennemføres på kortere tid, men det kan ifølge Energinet lade sig gøre, fordi placeringen i Kattegat er mindre udsat for hårdt vintervejr end i Nordsøen, således at forundersøgelsesskibene kan sejle også i vinterhalvåret.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.