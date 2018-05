Se billedserie Sådan kan bygningen, hvor der senest var Aldi, fremover komme til at se ud. Illustration: Arkitektfirmaet Bayarch

Send til din ven. X Artiklen: Planer om otte nye rækkehuse i bymidte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planer om otte nye rækkehuse i bymidte

Halsnæs - 08. maj 2018 kl. 05:58 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere Aldi i Kirkegade i Frederiksværk skal have otte rækkehuse bygget oven på sig. Det er i hvert den plan, som bygningens nuværende ejer Kim Johansen med firmaet KMJ Property ApS har.

Rækkehusene skal være i såkaldt halvanden plan. Det vil sige to etager med udnyttet tagetage. De kommer hver især til at være godt 84 kvadratmeter store. Det fremgår af ansøgningsmateriale, som er indgivet til kommunen. Her har Udvalget for Miljø og Plan har netop givet dispensation til byggeriet, der blandt andet bliver lidt højere end det ellers er tilladt ifølge lokalplanen med 11,2 meter i alt.

Af tegninger lavet af arkitektfirmaet Bayarch for bygherren ses det, at hvert rækkehus kommer til at bestå af et toilet og et kombineret køkken og opholdsstue i stueplan, mens der på førstesalen vil være to værelser, et bad og et kammer. På det ene værelse vil der desuden være en hems, ligesom der planlægges en fransk altan.

Husene kommer til at stå i to rækker over for hinanden med terrasser imellem. For enden af den ene række er der planer om at lave en fælles taghave.