Magleblik Skole og de øvrige folkeskoler i Halsnæs bliver uden børn foreløbig frem til 17. januar. Undtaget er dog nødpasningstilbud. Foto: Niels J. Larsen

Plan på vej for nødundervisning

Halsnæs - 30. december 2020 kl. 15:35 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Efter Regeringen melding tirsdag aften om, at de gældende restriktioner for at mindske smitte med coronavirus forlænges til og med 17. januar er der arbejdet hektisk i Halsnæs Kommune i løbet af onsdagen, således at man midt på eftermiddagen kunne udsende orientering via kommunens hjemmeside.

For skoleområdet betyder forlængelsen af restriktionerne, at alle børn fra 0. til 10. klasse vil modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse efter juleferien. Det betyder, at man i samarbejde med ens skole vil modtage en form for undervisning via digitale kanaler. Skolerne melder ud til forældrene via Aula, hvordan nødundervisningen konkret kommer til at foregå i de enkelte klasser.

»Skoleledere og lærere arbejder på højtryk for at forberede undervisningen, og der vil hurtigst muligt blive sendt konkret information ud via Aula. I den forbindelse kan det ikke garanteres, at alle rammerne for undervisningen af de mindste kan være på plads fra mandag morgen den 4. januar,« lyder det på hjemmesiden.

Modsat restriktionerne før jul, er det altså også de yngste elever som skal blive hjemme. Dog med undtagelser:

»Der etableres pasningstilbud for elever i 0.-4. klasse, hvor forældrene ikke har mulighed for at være hjemme for eksempel pga. krav om fysisk fremmøde på ens arbejde. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et nødtilbud, og at det f.eks. ikke er til rådighed for forældre, der synes, de har brug for mere ro og fred i forbindelse med hjemmearbejde. Man vil skulle tilmelde sig på den enkelte skole med begrundelse for pasningsbehov.«

Sårbare børn vil fortsat kunne modtage undervisning med fysisk fremmøde på skolerne. Der vil desuden være mulighed for nødpasning i SFO på hver skole. Nærmere information om dette meldes også ud via Aula.

Kommunens dagtilbud er ikke omfattet af nedlukningen. Men har man mulighed for at holde sit barn hjemme, opfordres man dog til dette, så kontaktpunkterne i samfundet minimeres.

»Set i lyset af det generelle smittetryk må det forventes, at der i den kommende tid også vil være pædagogisk personale, som bliver ramt, og dermed kan der opstå udfordringer i form af personalemangel, hvis alle forældre lader deres børn passe i samme omfang som normalt,« skriver Halsnæs Kommune.

Forlængelsen af restriktionerne betyder også, at der fortsat er lukket ned for en række ikke-kritiske funktioner i Halsnæs Kommune. På hjemmesiden kan man se en opdateret liste over, hvad restriktionerne har af betydning.