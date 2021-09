Plan for nye boliger på gammel fabriksgrund

Sidste uge vedtog byrådet endelig lokalplan for opførelse af op mod 36 boliger på den nordlige del af gasbetongrunden i Ølsted.

"Forslaget har været i høring, og der har ikke været en eneste indsigelse, så vi har trygt sendt lokalplanforslaget videre, dog med den tilføjelse, at der skal være en sti, så man kan gå eller cykle gennem området," fortalte miljø- og planudvalgets formand Anja Rosengreen (F) i et kort indlæg i byrådssalen, inden punktet blev vedtaget.

Gasbetonfabrikken er for længst nedlagt, der er indrettet lejligheder i de gamle administrationsbygninger, og en del af området syd for jernbanen er terrænreguleret til boligformål, mens en bygherre har foreslået opførelse af de 36 boliger på et areal nord for banen.

Lokalplanen giver nu mulighed for at bygge 18 rækkehuse i to etager, med selvstændige lejligheder i stueplan og på første sal, og for at sikre udtryk af enkelte huse, etableres bebyggelsen med høj tagrejsning med bygningshøjde op til 9.5 meter.

På samme byrådsmøde blev der i øvrigt igangsat planarbejde for en større boligudbygning i Ølsted: 150-200 boliger på et areal i Ølsteds nordlige del ved Ubberupvej.