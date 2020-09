Pistol i kanalen var en attrap

Den pistol som den 12-årige Jeppe Bransk Olsen fandt i mudderet i kanalen i Frederiksværk, da den var tømt for vand den 21. juli, viser sig at være en attrap.

Frederiksborg Amts Avis har rykket Nordsjællands Politi for svar om pistolen, som efterfølgende blev indleveret på politistationen i Hillerød.

»Våbenet er blevet undersøgt på Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC), og her har man fundet ud af, at der er tale om en attrap/efterligning af en halvautomatisk pistol af mærket Colt,« oplyser Nordsjællands Politi.

Det gættes på, at pistolen har været anvendt som film- eller teaterrekvisit, men det kan ikke udelukkes, at nogen har brugt den i en kriminel sammenhæng også.

- Den er lavet med billigere legeringer og vil aldrig kunne lades med en skarp patron, siger en våbenkyndig, der læste om sagen på sn.dk og kontaktede avisen, da han efter at have set billedet var sikker på, at det ikke var en Neuhausen-pistol fra Forsvaret.