Her ses Bjørn Ibsen, der måtte opgive køb af Auderødlejren, i den gamle svømmehal, som onsdag fik besøg af seks unge kvinder, der var nysgerrige for at se nærmere på den lukkede lejr. Foto: KIm Rasmussen

Piger på eventyr i lukket lejr

Ifølge Nordsjællands Politi modtog man onsdag klokken 17.21 anmeldelse om, at nogle unge mennesker befandt sig ved lejrens tidligere svømmehal, og de var i gang med at fjerne nogle plader for et vindue eller dør.