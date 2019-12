Anja Rosengreen (SF), her sammen med elever fra Magleblik SKole i forbindelse med kampagnen Giftfri Haver, fik ikke byrådsflertal med på samarbejde med DN.

Pesticidfri ja tak, men ikke med DN

Halsnæs - 23. december 2019 kl. 04:38 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der må ikke anvendes pesticider på de kommunale udearealer. Og i alle kommunens forpagtningsaftaler skal der stilles krav om pesticidfri drift.

De to punkter blev det samlede byråd med 21 medlemmer enige om på årets sidste byrådsmøde torsdag. Derimod var der ikke opbakning til forslaget fra SF om at Halsnæs Kommune også skulle tilmelde sig Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Giftfrie Haver. Det var ellers med i det oprindelige forslag fra direktionen, men da et flertal i Udvalget for Miljø og Plan gik imod det, havde Anja Rosengreen anmodet om at få dette med på byrådsmødet som et selvstændigt punkt.

Udover SF kunne kun Thue Lundgaard (EL) støtte det forslag.

Selve punktet om Pesticidfri Kommune blev flyttet op som første punkt på dagsordenen, så det blev behandlet inden Anja Rosengreens punkt om DN-kampagnen.

Her gav Steen Hasselriis (V) udtryk for en vis skepsis på Venstres vegne, da man mente at man befandt sig i en gråzone og skulle passe på med at træffe følelsesmæssige beslutninger. Samtidig citerede han forskere, der stillede spørgsmål ved hvor farligt et stof som glyfosat, der anvendes i »Roundup«. er.

- I den konkrete sag vil Venstre dog ikke stemme imod, da forslaget er uden betydning, da vi allerede er pesticidfri kommune, sagde Steen Hasselriis.

Thue Lundgaard (EL) fremhævede at Enhedslisten den 28. marts 2017 foreslog byrådet at man forbød brug af Roundup. Dengang blev forslaget sendt til Udvalget for Teknik og Miljø og man mente på det tidspunkt at visse invasive arter som Bjørneklo kun kunne bekæmpes med Roundup. Derfor glæder han sig nu over at alle støtter op.

- Det er ærgerligt at det skulle tage to og et halvt år før visdommen ramte byrådet, men nu får naturen en julegave, sagde han.

Helle Lunderød (S) mente, at de var en stærk og markant udmelding man kom med et forbud mod pesticider på kommunal jord. Men Socialdemokratiet ville ikke tage det skridt med også at melde sig til DN-kampagnen om giftfri haver.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.