Artiklen: Patruljebil kørte galt og direkte ind i et træ under eftersættelse

Under en eftersættelse af et tohjulet køretøj, muligvis en motorcrosscykel, klokken 17. 34 mandag kørt en patruljebil galt og i et skarpt svin og kørte direkte ind i et træ. Uheldet skete i Hundested på Ullerup Skovvej.