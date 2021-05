Pas på de falske betjente

Flere steder i politikredsen har der været nye meldinger om borgere, der er blevet ringet op af personer, som gav sig ud for at være fra politiet.

I en af anmeldelserne havde en ukendt mand rettet telefonisk henvendelse til et ægtepar, hvor han udgav sig for at være fra politiet og ringede angående mistænkelige transaktioner på ægteparrets bankkonti. I den forbindelse bad han om NemID-oplysninger, og det lykkedes ham at få oplyst dele af disse, inden ægteparret fik mistanke og lagde røret på.

Der er også et eksempel på at en falsk betjent ringede om et lån, hvilket straks fik borgeren til fatte mistanke.

Nordsjællands Politi opfordrer borgerne til ikke at udlevere personlige oplysninger til ukendte personer og gør opmærksom på, at offentlige myndigheder ikke beder om udlevering af NemID-oplysninger.