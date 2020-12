Der er kun få ændringer i den nye køreplan for Frederiksværkbanen. Arkivfoto.

Pas på: Måske ændrer din bus eller dit tog afgangstid

Mandag 14. december træder nye køreplaner i kraft for både lokale busser og tog.

Tog-ændringer

Bruger du Frederiksværkbanen og pendler med første morgentog fra Hundested, kan du nu sove ti minutter længere. Lokaltog rykker nemlig afgangstiden frem til kl. 4.36 for at få toget til at passe bedre med S-togsforbindelserne i Hillerød.