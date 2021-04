Fire frontfigurer i 'Partiet i Kommunen' som stiller op under Liste P til det kommende kommunalvalg. Fra venstre: Anders Nordstrand, Kurt Brun Kristensen, Thomas Quvang og Thomas Kragh Foto: Claus Heerwagen

Partiet i Kommunen - Liste P

Nyt parti i Halsnæs Kommune stiller op til kommunalvalget i november

Halsnæs - 01. april 2021 kl. 07:01 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Skærtorsdag blev sløret løftet for et helt nyt parti som stiller op til kommunalvalget tirsdag den 16. november. ’Partiet i Kommunen’ er navnet på det nye parti som fra Liste P vil kæmpe for egne mærkesager, udvikling, indvikling, natur og miljø. Det er et helt lokalt firkløver som står i spidsen for Partiet i Kommunen, og ved torsdagens tidlige pressemøde på Halsnæs Avis kom hver af de fire med mærkesager og deres bud på hvad der skal kæmpes for fremadrettet:

Mærkesager ”Hvorfor hedder det Kikhavn, når der ikke er en havn”, lyder det fra partiets spidskandidat Kurt Brun Kristensen. Han tilføjer:

”Jeg vil arbejde benhårdt for at etablere en havn og et udsigtspunkt, så Kikhavn lever op til sit navn”. Viceborgmesterkandidat Thomas Kragh vil tiltrække store mesterskaber til Halsnæs, og han henter inspiration fra bl.a. München: ”Træerne omkring Peder Falster svinget og gymnasiet skal fældes for at gøre plads til en helt ny droneflyverklub, det er vildt populært, men er endnu ikke rigtig kommet til Halsnæs”, siger Thomas Kragh og tilføjer: ”Forestil jer store mesterskaber med droneflyvning rundt langs kysterne i sommermånederne, det fremmer turisme og skaber arbejdspladser”, siger han.

Kultur og trafik Partiets sports og kulturmand Thomas Quvang har også sine mærkesager med helse for krop og sjæl. Han siger: ”Vinterbadning er ganske enkelt fantastisk, og det er min klare overbevisning, at der kommer endnu flere vinterbadere til, hvis vi forlænger vinterbade-sæsonen til den 1. august. Det er en klar mærkesag for mig”, siger han. Trafik og infrastruktur i knudepunktet Halsnæs er mærkesagen for Anders Nordstrand. Ved torsdagens pressemøde sagde han: 2 Minus 1 veje er totalt undervurderet, specielt her i Halsnæs. Jeg vil slå et stort slag at disse veje kommer til deres naturlige ret, og jeg kan sagtens se fremadrettet, at det bliver på bekostning af cykelstier i kommunen som alligevel ikke bliver benyttet”, siger Anders Nordstrand. Det lokale firkløver lover i øvrigt flere mærkesager fremadrettet som skal under lup i takt med at kommunalvalget nærmer sig. Liste P ønsker fortsat god 1. april.