Partier vil bevare Højbjerg som naturområde

På det kommende byrådsmøde vil SF og Enhedslisten slå til lyd for at bevare mere natur, og i et konkret forslag fremhæver de Højbjerg som et oplagt naturområde frem for at bruge arealet til boligbebyggelse.

Det kuperede Højbjergområde i udkanten af Lynæs er tidligere udlagt til boligformål og i 00erne solgt af Hundested Kommune til en privat investor, der senere gik konkurs og det ubebyggede areal blev købt tilbage af Halsnæs Kommune.

"Nu har vi en oplagt mulighed for at bevare naturen i området, som allerede fremstår med store træer og høj bevoksning. Det bliver allerede nu brugt rekreativt, og det vil være synd at ødelægge det med nye boliger, da der er andre muligheder for boligbyggeri i Hundested og andre dele af kommunen," fortæller Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard (Ø), som henviser til, at boligprojektet Lynæs Søpark er på vej på en nabogrund, en del af Storebjergområdet er i spil, lige som den nedlagte Storebjergskolen med en ubrugt sportsplads kan være et fremtidigt boligområde i Hundested.

I oplægget til byrådsmødet den 24. juni skriver de to partier: Enhedslisten og SF ønsker at byrådet i forbindelse med den kommende kommuneplan, udlægger et større kommunalt område til natur, gerne med skovrejsning. En oplagt mulighed er Højbjergområdet i Hundested. Højbjergområdet har været svært at sælge til udvikling, det ligger i et område uden oplagt mulighed for udbygning af infrastrukturen, både med hensyn til vejanlæg, skoleadgang, idrætsfaciliteter og anden kommunal service, der vil skulle følge med, hvis området fastholdes udlagt til boliger. Hvis Halsnæs kommune går forrest her, og planter skov, vil vi hjælpe vores efterkommere med at sikre naturen, som vores forfædre gjorde det, da de plantede skov for århundreder siden.