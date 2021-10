Partier må kigge langt efter taletid: -Det er udemokratisk

Frederiksværk Gymnasium holder vanen tro en stor valgdebat for eleverne - som her til Folketingsvalget i 2019 - hvor alle partier er inviteret. I år har skolens samfundsfagslærere desuden arrangeret et ?topmøde?, hvor alle er velkomne til at lytte med, men det er kun Michael Thomsen(V) og borgmester Steffen Jensen(S), som får taletid. Flere partier kalder topmødets format udemokratisk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Halsnæs - 25. oktober 2021

Når kampen om de 21 pladser i Halsnæs Kommunes byråd bliver udkæmpet, så er taletid og opmærksomhed væsentlige faktorer for de opstillede partier og kandidater. Men når Danmark Naturfredningsforening Halsnæs og Frederiksværk Gymnasium inviterer til henholdsvis stormøde om naturen og politisk topmøde midt i valgkampen, så er det kun et fåtal af partier og politikere, der får mikrofonen i hånden.

- Jeg synes, at det er en forkert tendens, og vi skal passe på, at det ikke er sådan, vi gør fremadrettet. Vi kan ikke tvinge nogen til at inviterer os, men gymnasiet og DN farver valget i ganske få farver med deres valg, og det er hverken demokratisk eller favnende. Ønsker man fuldt demokrati, så skal alle til orde, siger Mariane Lunden, spidskandidat fra Alternativet.

Morten Lorenzen, der stiller op til valget for Radikale Venstre, mener, at både gymnasiet og DN Halsnæs misser en demokratisk proces.

- Jeg synes, at det er helt udemokratisk og udansk at lave sådan nogle præsident-valgkampe, hvor man ikke inviterer alle partier. Man negligerer, at ti partier stiller op og vil kun tale med dem, der har borgmesterkandidater, siger Morten Lorenzen.

Ikke inviteret Stormødet finder sted i dag - 25. oktober - i Gjethuset og er planlagt til at vare i fire timer. Her kan de fremmødte høre oplæg om blandt andet vild natur og rent vand samt møde et væld af grønne organisationer, som sætter stande op.

På programmet er dog også halvanden times politisk debat med borgmester Steffen Jensen(S), Venstres borgmesterkandidat Michael Thomsen og SFs spidskandidat Anja Rosengreen. De skal svare på nogle forudbestemte spørgsmål og kan efterfølgende blive stillet spørgsmål fra salen.

Flere partier undrer sig over arrangørernes valg og gør det klart, at de ikke er blevet inviteret.

- Det er ingen skam at blive væk, hvis man ikke er inviteret, siger Ole S. Nielsen, spidskandidat fra Dansk Folkeparti, og fortsætter:

- Men jeg synes, at det er mærkeligt, at det kun er nogen, som er indbudt. Det er ikke pænt, og man kan godt kalde det et demokratisk problem. Kigger man på stemmetal blev vi det tredjestørste parti ved det seneste valg, men man vælger alligevel at indbyde andre partier, som fik færre stemmer. Jeg kan da godt kalde mig selv borgmesterkandidat, hvis det får os længere frem i invitationsrækken.

Ikke et vælgermøde Partiernes kritik er kommet DN Halsnæs for øre og i Facebookgruppen "Fri Politisk Debat Halsnæs" har organisationens næstformand, Birgitte Benzon Bang, givet svar på tiltale.

Hun slår fast, at stormødet ikke er et vælgermøde. Det skulle oprindeligt været afholdt i april sidste år, men er på grund af coronapandemien blevet rykket flere gange.

"Dette møde har ikke været tænkt som et vælgermøde eller en del af valgkampen. Det er et informationsmøde, hvor man kan stille spørgsmål i 3 x 20 minutter efter, at paneldeltagerne har svaret på de spørgsmål, der er blevet sendt til dem. Og ALLE er naturligvis inviteret og særdeles velkomne, også til at stille spørgsmål", skriver Birgitte Benzon Bang, næstformand i DN Halsnæs.

" Men vi glæder os over den store politiske interesse for naturpolitik, konstaterer hun.

Oplyser elever Normalt afholder Frederiksværk Gymnasium & HF en valgdebat for eleverne, hvor alle opstillingsberettigede partier er inviteret. Arrangementet bliver i år suppleret med et såkaldt "klimatopmøde" for alle interesserede, hvor kun borgmester Steffen Jensen(S) og spidskandidat Michael Thomsen(V) skal debattere Halsnæs Kommunes bidrag til den grønne omstilling de næste fire år. Her får resten af partierne ikke taletid.

At der skulle være tale om et demokratisk problem, har rektor Peter Brink Thomsen dog svært ved at se.

- Det synes jeg ikke, at der er tale om. Som skole lægger vi traditionelt hus til valgdebat for vores elever. Det er dem, vi er mest interesseret i at oplyse, for der er mange førstegangsvælgere i blandt. Men der er ikke noget til hinder for, at andre kan arrangere valgdebat hvor alle kan deltage, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- Samfundsfagslærerne har ønsket et topmøde mellem de to mest sandsynlige borgmesterkandidater, som et i led i eleverne undervisning, men topmødet er ikke en del af skolens program.