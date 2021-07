Opgaven med at sikre gratis handicap p-pladser på Hundested Havn er løst, melder Stephan Jensen og Per Knudsen fra Handicaprådet og havnefoged Søren Brink.

Parkering: Gratis handicappladser på havn

Hundested Havn og Handicaprådet i Halsnæs har givet håndslag på, at der etableres gratis handicappladser på havneområdet, hvor der 1. maj blev indført betalingsparkering.

"Inden længe kommer der mindst 12 gratis pladser til biler med handicapskilt forskellige steder på området," siger havnefoged Søren Brink og fortæller om baggrunden for ordningen:

"Vi har været i dialog med Handicaprådet, og det giver god mening med gratis pladser, så kørestolsbrugere, gangbesværede og andre med handicaps ikke skal bøvle med parkerings-apps eller finde frem til en betalingsautomat. Vi har ry for at være en handicapvenlig havn med god tilgængelighed og vil ikke gøre det besværligt for eksempelvis kørestolsbrugere at komme og få nogle gode oplevelser."

Stephan Jensen fra Handicaprådet glæder sig over den nye ordning.

"Det vil være en lettelse for mange kørestolsbrugere og gangbesværede, der ankommer i bil med handicapskilt, at man bare kan stille vognen og ikke bekymre sig om betaling. Det er godt løst med denne gratis ordning, og der har været god dialog hele vejen igennem," slutter Stephan Jensen og giver havnefogeden ret i, at der generelt er god tilgængelighed til havnens attraktioner og spisesteder, og at den nye gratis ordning er et plus for de, der er bevægelseshæmmede på den ene eller anden måde.

Ifølge havnefogeden er der sket en række tilpasninger i forhold til betalingsparkeringen siden 1. maj, og ordningen med gratis handicappladser kan eventuelt justeres efterhånden, hvis der er brug for flere.