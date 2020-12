Der var stort behov for boliger til arbejderne på værket. Her Magleblik, hvor 122 lejligheder var klar i 1950.

Palæets kalender 15. december

Allerede under Stålvalseværkets opførelse havde det været et problem at skaffe arbejdskraft på grund af boligmangel. Bestyrelsen erkendte problemet og involverede virksomheden i at skaffe folkene og deres familier tag over hovedet, hvilket dog ikke var nogen let opgave.