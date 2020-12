Sikkerhedstræsko blev et hit sidst i 1950?erne.

Palæets julekalender 9. december

Menneskene er små og maskinerne store og desuden gloende hede. Det er indlysende, at Stålværket var en farlig arbejdsplads. Alligevel accepteredes det, at der blev drukket øl lige fra morgenstunden. På et tidspunkt fandt man i forbindelse med reparation af en ovn 600 knuste flasker nede i kamrene.