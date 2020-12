Palæets julekalender 8. december

Personen på dagens kalenderbillede er klædt i hvid skjorte, tweedjakke, plusfours og blankpudsede sko. De rene hænder og påklædningen er et sikkert tegn på, at der ikke er tale om en arbejder "på gulvet" - men måske en ingeniør? Han kigger med ærefrygt på den store Titan-turbine.

Billedet står som et symbol på den kolossale mængde energi, der skulle til for at ovnene, valseværkerne og kranerne, ja hele DDS kunne fungere. Den største strømsluger var pladevalseværkets motor på 4.000 HK. Hovedparten af det årlige elforbrug på ikke mindre end 15 mio. kilowattimer blev leveret fra Kyndbyværket. Det svimlende tal svarede til forbruget i hele Roskilde by. Det Danske Staalvalseværk fremstillede selv de 1½ mio., hvilket var nogenlunde den samme mængde, som forbrugtes i resten af Frederiksværk.