Palæets julekalender 7. december

I Industrimuseets samlinger findes et prunkløst skilt af messingblik med følgende tekst: No 42 "PRECISION" - The Machine Tool Co. Cleveland, OHIO, USA. Machine Serial No. 42-1-6.

Her er det, som i mange andre tilfælde, helt afgørende at kende baggrundshistorien for at kunne vurdere betydningen af genstanden. De første år producerede Stålvalseværket udelukkende stangstål, men skibsværfterne skreg efter stålplader. I 1946 skete det så, at man via kontakter i USA kom undervejrs med, at der var et demonteret, brugt pladevalseværk til salg i Ohio. Under normale omstændigheder tog det 3-4 år at konstruere et pladevalseværk, men DDS handlede hurtigt. Den 1.500 tons tunge maskine blev transporteret til Danmark på blot 3 uger. Værkets bebyggede areal blev godt og vel fordoblet og havnekajen forlænget.