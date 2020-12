Palæets julekalender 5. december

Anskaffelsen af de mere end 300 store maskiner, der skulle til for at udruste Stålvalseværket i første omgang, endte som lidt af et puslespil. Den enkleste løsning ville have været at rekvirere hele molevitten fra erfarne tyske specialfirmaer - en mulighed der imidlertid ikke eksisterede under Besættelsen.