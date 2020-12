Palæets julekalender - 4. december

Der går en lige linje herfra frem til Det Danske Staalvalseværk, som i vinteren 1942 sendte 12 mand afsted på et fire måneders ophold i Tyskland for at tilegne sig praktiske erfaringer med arbejdet på et stålværk. Mændene blev installeret i en barak og skulle arbejde i toholdsskift à 12 timer. Forplejningen bestod af suppe, kogt på roer og kartofler med nogle få stykker kød, men til alt held for danskerne kunne de med rationeringsmærker i inderlommen gå ud og supplere med et måltid i byen. Alt imens holdet af kommende nøglemedarbejdere blev nødtørftigt lært op, skred byggeriet frem herhjemme. Dagens kuldslåede kalenderbillede er taget den 12. marts 1942.