Palæets julekalender - 3. december

De oprindelige, endnu eksisterende, valsehaller på Det Danske Staalvalseværk A/S er bygget, som man typisk gjorde i 1940'erne. Væggene består af et jernbetonskelet, udfyldt med træbindingsværk samt en undervæg i jernbeton. Taget er jernbetonbuer med trædækning, som beklædtes med tagpap. Vi er i tiden, før elementbyggeriet vandt indpas. Alt blev opført på stedet. Der blev brugt kolossale mængder af træ til forskallingerne, og rigtig mange tømrere var beskæftiget med at rejse dem.