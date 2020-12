Palæets julekalender 24. december

I år er det 80 år siden, den lille gruppe indflydelsesrige mænd satte sig sammen og stiftede Det Danske Staalvalseværk A/S for at sikre forsyningerne til den hjemlige industri. En stolt historie har udspillet sig. Trods op- og nedture, kulminerende med konkursen i 2002, står Stålvalseværket stadig som en lyslevende industrivirksomhed i Frederiksværk.