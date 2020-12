Palæets julekalender 21. december

Oliekrisen i 1973 var et varsel om, at de gode tider ikke varede for evigt. Alligevel ramte vanskelighederne ikke rigtigt DDS i første omgang. Tværtimod var der fuld bemanding i alle afdelinger, og man stod overfor en kolossal udvidelse i form af det nye elektrostålværk.